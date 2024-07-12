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TFF, başkan adaylarını açıkladı!

TFF, başkan adaylarını açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 16:15

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için başvuran Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Seçimden çekildiğini açıklayan Servet Yardımcı’nın açıklamada yer alması dikkat çekti.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü’nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği’ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü’nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu’na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği’ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

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– Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU

– Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ

– Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği’ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.”

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