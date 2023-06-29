Temmuz ayı o burçları bekliyor: Kötü günleri unutun! Şans, aşk ve para sizden yana olacak…

Temmuz ayı itibariyle bu burçlarda şans kapısı aralanıyor. Temmuz ayında o burçlar şansın tadını çıkaracak. Bazı burçlar evliliğe ilk adımı atacak, bazı burçlar için iş fırsatları doğacak… Astrolojiye göre burçları Temmuz 2023’te neler beklediği ortaya çıktı. İşte 2023 Temmuz burç yorumları…

Temmuz ayı burç yorumları astrologlar tarafından açıklandı. Yeni ay ile birlikte birçok burcun aşk, aile, sağlık, kariyer ve para durumu değişecek. Özellikle bazı burçlar için fırsatlar bu ay içerisinde ortaya çıkacak. İşte Temmuz 2023 burç yorumları…

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KOÇ BURCU Temmuzda çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız ortak işlerden iyi kazançlar sağlayacaksınız. Hedeflerinize kavuşuyorsunuz. 23 Temmuz’da Venüs retro yapıyor. İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.

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Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yordu. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Enerjiniz çok yüksek. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Macera duygunuzun atağa kalkmasıyla isteklerinizde aşırıya kaçabilir, sevgi ve flört bazında ilişki karmaşası yaşayabilirsiniz. Venüs retroda. Düşüncelerinizi açıklarken dikkatli olmak zorundasınız.

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3 Temmuz’da Dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. 11 Temmuz’da Mars, Başak burcuna geçiyor. Merkür de Mars’a eşlik ediyor. Bu dönem son derece hassas olacaksınız. Olur olmaz şeylere ağlayabilir, gereğinden fazla duygusallık gösterebilirsiniz.

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BOĞA BURCU Temmuzda çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Düşüncelerinizde biraz sertlik ve detaycılık olacaktır. Karşınızdaki kişinin, sizin duygu değişimlerinizden rahatsız olmasını istemiyorsanız, ani hareket etmenin enerjisine kendinizi kaptırmayın. Dikkatli olun; sert bir etkileşim içine girebilirsiniz.

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Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Partnerinizin üzerinde etkiniz güçlü bir şekilde hissedilecek. Bazılarınız, uzun sürecek duygusal ilişkilerin temellerini atacaksınız. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Mars, Yengeç’te iletişim evinizde.

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11 Temmuz’da aşk gezegeniniz Başak burcuna geçiyor. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Bu dönem karşınıza çıkacak olan kişilere dikkat etmelisiniz. Yasak aşk duyguları, sonradan başınızı ağrıtabilir. Çalıştığınız alanlarda da dikkat çekici kişiler aklınızı çelebilir. 11 Temmuz’da Mars, Başak burcuna geçecektir. Ruhsal hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Mars, ruhsal ve bedensel sisteminizi korumanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Kol ve bacaklarınız hassaslaşacak. 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç’te doğuyor. Bazılarınızın romatizma şikayetleri gündeme gelecektir.

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İKİZLER BURCU Temmuzda yakın ilişkileriniz ön plana çıkacak. Çözüme ulaşması gereken sorunlar gündeme gelirken, geçmişte biriktirdiğiniz problemleri ebeveynlerinize karşı açığa vurabilirsiniz. Bu arada, aile içi huzursuzluklara son vermek için yakınlarınızdan arabuluculuk yapmalarını bekleyebilirsiniz. Yakın bir akrabanızın eski bir sorunu sizi yeniden öfkelendirecektir.

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Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Yanlış anlaşılmak istemediğiniz için her duygunuzu içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Aslında, kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek.

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11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. Jüpiter, Boğa burcunda ilerliyor; Satürn ve Neptün, Balık burcunda retro durumuna devam ediyor. Değişen şartlardan etkilenmemek için çevresel konumlardan kendinizi koruyun.

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YENGEÇ BURCU Temmuzda, düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle, fikirleriniz daha sağlam ilerliyor. Yaratıcılığınızı, devinimlerin öngördüğü koşullara uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz. Felsefeye meraklı kişiler için önemli bir dönem. Şimdiye kadar düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, bu dönemde başarı ile uygulayabilirsiniz. Çünkü işinize yarayacak tecrübeli kişiler çevrenizde olacaktır.

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Eski olaylara takılmayın artık. Geçmiş, geçmişte kaldı. Temmuzda duygusal yönleriniz ortaya çıkacak. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Yine gizli ilişkiler için uygun bir dönem, fakat kısa sürecek bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir. Özellikle, aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız kişiyle, sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun.

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3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak’ta gerçekleşiyor. Temkinli olmalı, isteklerinizi gerçekleştirme konusunda kişisel çabalarınızı otokontrollü bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. Ay içinde, sağlığınızla ilgili önemli bir şey olmamakla birlikte, 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. Doktor kontrolünden geçmenizde yarar var. Kollarınızı, ayaklarınızı, uyluk kemiklerinizi ve dizlerinizi korumalısınız.

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ASLAN BURCU Temmuz ayında güç ve isteklerinizle ilgili gizemli davranışlara girip, çevrenize yanlış imajlar vermeyin. Dışa vuramadığınız öfkenizin etkisiyle istem dışı hareket etmemeye çalışın. Çünkü dostlarınızın davranışlarından bile çeşitli anlamlar çıkarabilir ve kendinizi kapatabilirsiniz. Bu nedenle, duygularınızı saklama gereği duyacak ve planlarınızı gizli yapmak isteyeceksiniz.

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Temmuzda sosyal ortamlarda daha çok bulunacağınız için tercih şartlarınız zorlaşacak. Bu Ay duygularınızı gözden geçirebilirsiniz. Aşk ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınıza bu dönemde aşık olma olasılığınız çok yüksek.

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11 Temmuz’da Mars, Başak burcundaki yolculuğuna başlıyor. Bu ay yardım derneklerinde ve sağlık kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Sinirsel rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenizle ilgili kazalara dikkat etmelisiniz. Karaciğerinize önem verin. Sakin yerleri tercih ederek, gerginlik yaratan negatif enerjiyi üzerinizden atın.

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BAŞAK BURCU Temmuzda karşıt burcunuzda Satürn, retro yapıyor. Beklediğiniz desteklerde sorunlar çıkacak, ilgili kişilere öfkeleneceksiniz fakat kendinizi kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz. Bu dönemde kişisel araştırmalarınız yoğunlaşacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz.

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Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Ufak çapkınlıklar sizi oyalasa bile, sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda otokontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Gücünüzün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız.

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11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak; cesaret verirken daha sonra enerjinizi yükseltecek; 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. 29 Temmuz’da Plüton, Oğlak burcuna tekrar geçiyor. Uzun süredir uygulayamadığınız diyet programınıza başlayabilirsiniz. Hemen kendinize özel bir egzersiz programı seçin ve sporunuza başlayın.

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TERAZİ BURCU Temmuzda hedefleriniz konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Jüpiter yılı size çok şeyler kazandırırken, bazı konularda yüzeysellik de yaratacaktır. Filozofik bir tarzla düşüncelerinizi doğru bir şekilde ifade edeceksiniz. Şartlar, isteklerinizin yenileneceğine ve ilişkilerinizdeki canlılığa işaret ediyor.

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Geleceğinizi düşünmeli ve yaratıcılığınızı kullanmanın yollarını araştırmalısınız. Temmuzda sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Bu dönemi hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tutkular ve kıskançlıkların yoğun olduğu bu ay içinde, ilişkilerinizde dikkatli davranmak zorundasınız. Bu ay, risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız.

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3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. 11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. 23 Temmuz’da, Venüs, Aslan burcunda retro yapıyor. Sağlığınız konusunda gerilimden uzak başlangıçlar, ruhsal yönden sizi rahatlatarak; gündelik yaşamınızın tüm kesitlerini olumlu etkileyecek. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Doktor kontrolünde gerekli vitaminlerinizi almalısınız.

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AKREP BURCU Temmuzda para kazanacak ve bol bol harcayacaksınız. Birçok yerden maddi değerler gelecek ve isteklerinizde büyük bir artış olacak. Planladığınız projelerde, parasal konularda istediğiniz bolluğa kavuşacaksınız. Fakat harcamalarınızdaki artışları da düzenlemek zorundasınız.

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Her şeye rağmen bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli kararlar alacaksınız. Temmuzda akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Kendinizle ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

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3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. 11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerliyor. 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. Ailenizdeki bireylerin sağlık durumu ile ilgili problemleri varsa iyileşme yoluna girecek. Onların sağlık sorunları konusundaki maddi sorumlulukları siz yüklenebilirsiniz. Bu ay beslenmede aşırıya kaçmamalısınız. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.

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YAY BURCU Temmuzda planlarınızı uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Özgürlükçü yapınızdan kaynaklanan davranışlarınız, her şeyi sorun haline getiren çevrenizde tepkilere neden olabilir. Zor anlar geçirebilirsiniz.

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Temmuzda, yaşama bakış açınızla ilgili değişim içeren etkiler olabilir; kendi özünüze yönelik hislerinize kulak verip yeni kararlar alabilirsiniz. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Bazen sizi panik içinde bıraksa da sergileyeceğiniz bu tür farklı değerlere yönelme durumu, daha sonra size yararlı olacaktır.

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11 Temmuz’da Mars, Başak burcuna geçiyor. Plüton, Oğlak’ta ilerlemeye başladı. 3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Sağlık gezegeniniz Venüs ve kişisel gezegeniniz Jüpiter uyumlu olmasına rağmen, 5 Temmuz’da Oğlak’ta Ay tutulması var. 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. Sosyal ilişkilerinizde zorluklara neden olacak yanlış anlaşılmalar yüzünden fikir tartışmaları çıkacaktır. Çalışma temponuz düşecektir. Motivasyon düşüklüğü canınızı sıkmamalı, daha hoşgörülü olmalısınız.

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OĞLAK BURCU Temmuzda Plüton tekrar Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. Jüpiter, verdiğiniz kararları uygulamanız için yolunuzu aydınlatmaya ve büyük nimetlerinden yararlanmanız için emrinize amade olmaya hazır. Şimdi gerek ilişkiler gerekse yaşamınız için yeni kararları uygulamak durumundasınız. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var. Hızlı düşünüyor fakat iş uygulamaya geldiği zaman kendinize sınırlar koyuyorsunuz. Bu dönemde, yardım etme duygunuzun yoğun olmasından dolayı, gizli kalmasını istediğiniz yapıcı faaliyetlere de katılabilirsiniz.

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Temmuzda size iş hayatınızda yardım eden biriyle, ilginç bir beraberliğin başlangıcını yaşayabilirsiniz. Kişisel evinizdeki Plüton ile Jüpiter arasında meydana gelecek etkileşim, sizi zorlayacaktır. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bu ay sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. İlişkilerinizde sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.

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11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. 3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Sağlık gezegeniniz 12 Temmuz’a kadar Yengeçte; daha sonra Aslan burcuna geçecek. İçsel anlamda dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. 17 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunda doğuyor. Arkadaşlarınızla yeni fikirler üreteceksiniz. 23 Temmuz’da Venüs, Aslan burcunda retro yapacak. Enerjiniz düşebilir ve bağışıklık sisteminiz bozulabilir. Kilo vermeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız.

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KOVA BURCU Temmuzda herkesin kendi fikrini ifade ettiği ortamlarda farklı fikirler yüzünden meydana gelecek tartışmalar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Fakat kararlı yapınız karşısında kardeşleriniz ve arkadaşlarınız üzerinde inisiyatif sağlayacaksınız. Bütün bunlara rağmen, yine de dikkatli olmalı ve sözlerinizi dikkatlice sarf etmelisiniz.

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Maceracı yapınızın ön plana çıkmasından ve kendinizden hoşnut kalacaksınız. Entelektüel çalışmalarınız hız kazanacak ve kendinizi yeteri derecede pratik hissedeceksiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Temmuzda karşılıklı ilişkilerinizde flörtçü yönleriniz ortaya çıkacak. Sosyal yaşantınızın birden canlandığını hissedeceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Önemli ve sizi mutlu edecek kişilerle tanışıyorsunuz. Siz zaten ilişkiler konusunda mükemmelsiniz. Hangi ortamda olursanız olun, inanılmaz bir aşk enerjisini üzerinize çekiyorsunuz. Çevrenizi düşüncelerinizle aydınlatacaksınız. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla ilgi göstermemeli ve sonradan vazgeçeceğiniz ilişkiler üzerinde yoğunlaşmamalısınız.

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3 Temmuz’da Dolunay, Oğlak burcunda gerçekleşiyor. 1 Temmuz’da Neptün, Balık burcunda retro yapmaya başlıyor. 11 Temmuz’da Mars, Başak burcunda ilerliyor. Sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşamasanız da küçük ayrıntılarda gizli olan mükemmel sağlık kurallarına ve detaylara önem vermelisiniz. Kemiklerinize, dişlerinize ve iskelet sisteminize gereken önemi vermelisiniz.

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BALIK BURCU Temmuzda artık kendinize olan güveniniz artıyor. Sahip olduğunuz mal ve mülk daha bir değer kazanacak. Borçlarınızı ödeme konusunda azimli olacaksınız. Miras yoluyla yeni kazanımlar olabilir. Yeni atılımlar sizi bekliyor. Küçük hayal kırıklıklarından asla etkilenmeyecek ve yolunuza devam edeceksiniz. Neptün’ün kişisel evinizi desteklemesiyle değişen şartlar, size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İşinden hoşnut olmayan bazı Balık’lar, iş değişimi arzusu içindeler.

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Temmuzda, özel duygular yaşayacaksınız. Partnerinize karşı takınacağınız tavırlar yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde birçok eski duyguların yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Dedikodulardan uzak kalın.

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