Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tek Tuşla Bir Kuş

Tek Tuşla Bir Kuş
4 views
05 Ağustos 2024 - 17:11

İran’ın başkanı Hamas’ın öldürülmesi üzerine ilan edilen milli yas sonucunda Instagram erişime kapatıldı.

Çin’de bir hafta içerisinde bankalar iflas etmeye başladı ve halkın altın, gümüş, döviz ve nakit varlıklarını vermiyor.

Çin’de başlayan corona virüsü tüm dünyaya yayıldı, bankada bulunan mevduat hesaplarınızı değerlendirerek farklı yatırımlara yönelmenizi tavsiye ederim.

İran ve İsrail arasında başlayan savaş tüm dünyayı etkilerken hepimizin aklında bir soru var; üçüncü dünya savaşının safhaları mı oluşuyor?

Meta grubunun terörist ve Hamas liderinin fotoğraf ve videolarını sansür uygulayarak içeriği kaldırması üzerine, bizimkilerin tepkisine neden olan sansür uygulaması Türkiye’de bayraklar yarıya çekilerek milli yas ilan edilmesine ve erişimin kapatılmasına neden oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temmuz ayı enflasyon rakamı belli olduTemmuz ayı enflasyon rakamı belli oldu
Borsa sert düşüşle açıldıBorsa sert düşüşle açıldı
Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?
Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!
YAZ MEVSİMİNDE NASIL GİYİNMELİYİZ?YAZ MEVSİMİNDE NASIL GİYİNMELİYİZ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tek Tuşla Bir Kuş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Temmuz ayı enflasyon rakamı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa sert düşüşle açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bangladeş’teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kripto paralarda çok sert düşüş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’daki yangın 15 saat sonra söndürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere ve İrlanda’da tutuklamalar başladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay’daki yangın 15 saat sonra söndürüldü!Ağustos 4, 2024-11:03 am
İngiltere ve İrlanda’da tutuklamalar başladıAğustos 4, 2024-11:00 am
Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine roket saldırısı!Ağustos 4, 2024-10:56 am
Bolu’da peş peşe depremler!Ağustos 4, 2024-10:52 am
Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleşti!Ağustos 2, 2024-2:02 pm
İstanbul’da temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu!Ağustos 2, 2024-1:41 pm
Rusya, Türkiye’nin organizasyonu ile tarihinin en büyük takas operasyonunu yaptı!Ağustos 2, 2024-1:33 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !