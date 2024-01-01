Tek Tuşla Bir Kuş

İran’ın başkanı Hamas’ın öldürülmesi üzerine ilan edilen milli yas sonucunda Instagram erişime kapatıldı.

Çin’de bir hafta içerisinde bankalar iflas etmeye başladı ve halkın altın, gümüş, döviz ve nakit varlıklarını vermiyor.

Çin’de başlayan corona virüsü tüm dünyaya yayıldı, bankada bulunan mevduat hesaplarınızı değerlendirerek farklı yatırımlara yönelmenizi tavsiye ederim.

İran ve İsrail arasında başlayan savaş tüm dünyayı etkilerken hepimizin aklında bir soru var; üçüncü dünya savaşının safhaları mı oluşuyor?

Meta grubunun terörist ve Hamas liderinin fotoğraf ve videolarını sansür uygulayarak içeriği kaldırması üzerine, bizimkilerin tepkisine neden olan sansür uygulaması Türkiye’de bayraklar yarıya çekilerek milli yas ilan edilmesine ve erişimin kapatılmasına neden oldu.