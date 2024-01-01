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Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor!

Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor!
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05 Ağustos 2024 - 10:47

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde, Hamas lideri Haniye’nin İran’da uğradığı suikastın ardından Orta Doğu’da artan gerginlik yer alıyor.

Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyorzoom
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.
Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyorzoom

Türkiye, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor

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Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdüren İsrail’e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor
Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye’nin özellikle Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM
Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyorzoom
Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.
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