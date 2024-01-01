Orta Doğu bıçak sırtı || Kabine bugün toplanıyor!

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde, Hamas lideri Haniye’nin İran’da uğradığı suikastın ardından Orta Doğu’da artan gerginlik yer alıyor.
Türkiye, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.
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