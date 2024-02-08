Teğmenlere ihraç kararına dair MSB’den açıklama! ‘Kamuoyuyla paylaşılacak…’

Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan skandal olayda, kavgaya karışan tüm teğmenlere ihraç kararı verilmişti. Söz konusu durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan skandal olay hakkında, Tuzla Piyade Okulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun çalışmasını tamamladığı ve kararın bakanlık tarafından verileceği belirtildi.
Yapılan açıklama şöyle:
“Tuzla Piyade Okulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.”
NE OLMUŞTU?
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüştü.
Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.
Disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletti.