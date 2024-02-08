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Eskişehirli taksicilerden ağlatan hareket!

Eskişehirli taksicilerden ağlatan hareket!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 11:35
İzmir’de geçtiğimiz günlerde arabasına aldığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden taksici Oğuz Erge, meslektaşları tarafından unutulmadı.Eskişehir Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren taksi durağının şoförleri, Oğuz Erge’nin fotoğrafını araçlarının arka camına asarak yaşanan saldırıya tepki gösterdiler. Ayrıca araçların arka camlarına çeşitli yazılar yazarak meslektaşlarının ölümüne dikkat çektiler.

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Taksi şoförlerinden Ferhat Akçolak, yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yaptığını ve taksicilerin artık güvenli bir şekilde çalışamadığını belirtti. Akçolak, “İnsanların artık emeğe ve emekçiye, ekmeğe bile saygısı kalmamış ki. Öyle bir zamana gelmişiz. Kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi karşındakine yapma diye bir tabir vardır. Taksicilerin hiçbir can güvenliği yok kardeşim. Biz istediğimiz kadar kendimizi korumaya alsak ne olur? Bilemiyorsun işte.” şeklinde konuştu.

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Diğer bir taksici Çetin Emir Yılmaz ise meslektaşlarının sadece evlerine ekmek götürmek amacıyla çalıştığını ve kimseye zarar vermek istemediklerini vurguladı. Yılmaz, “Abimizin 2 tane çocuğu vardı. Yani emekçi olan bir insana, gece geç saatlere kadar sabaha kadar çalışan bir insana, sadece amacı para kazanmak, evine ekmeğini götürmek, çocuklarını doyurmak olan bir insana yapılan bu zalimliği kınıyoruz.” dedi.

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