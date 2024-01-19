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TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!

TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ocak 2024 - 16:27
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı.

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