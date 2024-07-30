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TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor

TCMB TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 12:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 21 milyar 446 milyon lira oldu.

TCMB’den TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası depo alım ihalelerinde hız kesmiyor. Son bir haftada peş peşe depo ihalesi yapan TCMB, üçüncü TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB’nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 21 milyar 446 milyon liralık teklif geldi.

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TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, “Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek” olarak yorumluyor.

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