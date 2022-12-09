Benzinde indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi Benzin fiyatlarına yansıyor. Petrolün 76 Dolar seviyesine düşmesiyle birlikte benzin fiyatları da gerilemeye başladı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş Indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise indirim beklenmiyor.

İSTANBUL’DA 17,39 LİRAYA GERİLEYECEK

İstanbul’da satılan benzinin litre fiyatı 18,14 liradan 17,39 liraya gerilemiş olacak. Ankara’da 17,59 lira, İzmir’de ise 17,58 liradan satışa sunulması bekleniyor.