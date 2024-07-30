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Irak’ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak’ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 12:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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