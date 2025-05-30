TCMB REZERVLERİ 153,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. 23 Mayıs 2025 haftasına ait verilere göre, TCMB’nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artarak 153 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, son haftalarda devam eden rezerv artış trendini sürdürdü.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 69 MİLYAR DOLARI AŞTI

Verilere göre brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs haftasında 65 milyar 401 milyon dolar iken, 23 Mayıs itibarıyla 3 milyar 689 milyon dolarlık artışla 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Bu artış, TCMB’nin döviz varlıklarını güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

ALTIN REZERVLERİ 84 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Aynı dönemde altın rezervlerinde de önemli bir artış yaşandı. 80 milyar 256 milyon dolar seviyesindeki altın rezervleri, 3 milyar 763 milyon dolar yükselerek 84 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

REZERVLERDE TARİHİ SEVİYEYE YAKLAŞILDI

Bilindiği üzere, Merkez Bankası rezervleri 14 Şubat 2024 tarihinde 173 milyar 152 milyon dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Son üç haftalık veriler, rezervlerin yeniden bu seviyelere yaklaşma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.