NİSAN AYINDA KONUT FİYATLARI YÜZDE 8,9 GERİLEDİ

Türkiye’nin konut piyasasında önemli dalgalanmalar devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan “Sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporu, Nisan ayındaki konut fiyatlarındaki değişimleri ortaya koydu.

REEL FİYATLARDA YÜZDE 8,9’LUK GERİLEME

Rapora göre, Nisan ayında ülke genelinde konutların reel satış fiyatları ortalama yüzde 8,9 oranında geriledi. İstanbul’da konut fiyatları yüzde 8,6, Ankara’da yüzde 2,8, İzmir’de ise yüzde 5,9 azaldı. Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 35 bin 479 TL olarak hesaplandı.

DİYARBAKIR, ERZURUM VE MANİSA’DA YILLIK NOMİNAL FİYAT ARTIŞLARI TÜRKİYE LİDERİ

Nominal bazda yıllık konut fiyatı artışında Diyarbakır yüzde 59,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 48,8 ile Erzurum ve yüzde 45,8 ile Manisa takip etti. Bu üç şehir, yüzde 37,86 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını da aşmayı başardı.

NOMİNAL FİYAT ARTIŞINDA EN DÜŞÜK BEŞ İL

En düşük nominal konut fiyat artışları ise Aydın (%21,3), Malatya (%21,5), Muğla (%21,7), Antalya (%22,3) ve Mersin (%23,7) olarak belirlendi. Bu illerde konut fiyatları reel olarak değer kaybı yaşadı.

KONUT TALEBİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Mart ayından Nisan ayına konut talep endeksinde yüzde 22,2 oranında kayda değer artış oldu. Ancak konutların ilanlarda kalma süresi ortalama 59,4 güne yükseldi; bu da satışların önceki aya göre yavaşladığını gösteriyor.