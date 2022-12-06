TBMM bütçe görüşmelerinde gerginlik!

Şentop’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis’tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis’tir. Bir çok ülkede parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclisimiz devleti yeniden bütün kurumlarıyla inşa eden bir Meclis’tir. Bu Meclisimizin bu gazilik ünvanını tesadüfen ya da sadece tarihin belli bir döneminde elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişte de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis’imizin bu ünvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz, kim yaparsa yapsın.Ayrıca bu Meclis’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz.Parlamento, seçimden önce de aynı, seçimden sonra da aynı parlamento… Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye siyasetin içinde bulunuyorsunuz? Milletvekillerinin bence birçok içtüzükten, anayasadan kaynaklanan birçok sorumluluğu, görevi vardır ama birinci mesele TBMM’ye hürmet etmek, saygı göstermektir.

Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis’e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil.

Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir.