Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Cuma günü 9.821,96 puandan kapanan endeks, yeni haftaya 45,02 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.866,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 83,26 puan ve yüzde 0,85 artış kaydederek 9.905,22 puana yükseldi. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.796,63 ve en yüksek 9.905,27 puan seviyelerini gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,73 ve mali endeks yüzde 0,90 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70’i yükselirken, 28’i değer kaybetti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Saat 13.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 146,30 seviyelerinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,7390 liradan, avro ise 37,2330 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 500 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 78,4 dolardan alıcı buluyor.