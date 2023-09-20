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Sahte hemşireden ‘atama’ yalanı! Eşine ‘nöbet’ diyordu ama…

Sahte hemşireden ‘atama’ yalanı! Eşine ‘nöbet’ diyordu ama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 16:42

Hemşire kıyafetiyle acil serviste görüntülenen kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ordu Ünye’de ağustos ayının son haftasında devlet hastanesinin acil servisine giden kadın, kendisini hemşire olarak tanıttı.

Hemşire kıyafeti giyerek hastane koridorlarında dolaşan ve bekleme odasında oturarak vakit geçiren kadının hareketlerinden şüphelenen acil servis sorumlusu, ona sorular yöneltti.

HEMŞİRE OLARAK HASTANEYE ATANDIĞINI SÖYLEDİ

Kadın, adının Rabia Yılmaz olduğunu ve hemşire olarak hastaneye atandığını söyledi. Yakasına taktığı nüfus cüzdanındaki ile söylediği ismin uyuşmadığını tespit eden görevli, kadına beklemesini söyleyerek, güvenliğe haber vermek için odadan ayrıldı. Bu sırada kadın kaçarak hastaneden uzaklaştı.

TEDAVİ HİZMETLERİNDE İŞLEM YAPMAMIŞ

Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, ağustos ayının son haftasından eylül ayının ilk haftasına kadar 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kadının kantin bekleme ve aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığını belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kendisini hastanede Rabia Yılmaz olarak tanıtan kadının kimliğinin C.K. olduğu tespit edildi. C.K.’nın önümüzdeki günlerde ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

EŞİNE DE ‘HEMŞİREYİM’ DEMİŞ

C.K.’nin mayıs ayında evlendiği Y.K.’ye de evlilik öncesi Ankara’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalıştığını ve istifa ettiğini söylediği ortaya çıktı.

Evlendikten sonra eşine atama beklediğini söyleyen C.K.’nin yaklaşık 2 ay önce Ünye Devlet Hastanesi’ne atandığını belirtip, ‘Nöbete gidiyorum’ diyerek evden çıktığı öğrenildi.

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