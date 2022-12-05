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Tatlıses’in saray yorumuna Erdoğan’dan alkış

Tatlıses’in saray yorumuna Erdoğan’dan alkış
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05 Aralık 2022 - 17:54

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte Şanlıurfa’daki gençlik buluşmasına katıldı. Cumhurbaşkanı’na gönlünü verdiğini belirten Tatlıses, “Saray yaptı, kendine mi yaptı?” dedi, bu sözlere gülümseyen Erdoğan alkışı da eksik etmedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı.

Programda Erdoğan’ın konuşmasının ardından mikrofonu eline alan Tatlıses, uçağından, 1.150 odalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar Erdoğan’ı öve öve bitiremedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN UÇAĞI OLMAYACAK DA KİMİN OLACAK?”

Erdoğan’a hayran olduğunu belirten Tatlıses, “Bizim illerimize getirdiğin üniversitelerden dolayı, bir dostumun dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik’ Şimdi aynısını söylüyorum; sayın cumhurbaşkanımız bu sarayı kendine mi yaptı yoksa Türkiye’nin şerefine mi yaptı? Kendimi yiyorum bitiriyorum. Anlata anlata bitiremiyorum, külliye külliye külliye… Külliye başınıza değsin inşallah. Ne bu şimdi? Külliye yaptı, saray yaptı, uçak aldı, bilmem ne aldı… Cumhurbaşkanımızın uçağı olmayacak da kimin olacak mesela. Bizi şereflendiriyor. Buradan çıkıyor, Amerika’ya gidiyor. Amerika’dan uçak geliyor buraya, biz 3 ay uçağı konuşuyoruz. Çatlıyorum, ben gençler. Bizim cumhurbaşkanımızın uçağı da olacak, bizim şanımız, şerefimiz de inmeyecek yere, bayrağımız da dimdik duracak, kimse de o bayrağı indiremeyecek.” dedi.

“BU SAATTEN SONRA CUMHURBAŞKANIMIN YANINDAYIM”

Mesut Yılmaz Başbakan olduğu zaman ziyaretine gittiğini anlatan Tatlıses, “Ben başbakanlık ziyaretine gittim. O zaman Mesut Yılmaz’dı başbakan. ‘Bu nasıl başbakanlık ya…’ Sayın cumhurbaşkanımız öyle bir külliye yaptı ki, gelenlere mahcup olmuyoruz. Beyaz Saray’ı görüyorum, Kremlin Sarayı’nı görüyorum uyuz oluyorum. Niye bizde böyle bir şey yok? Biz layık değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti her şeye layıktır. Bu saatten sonra cumhurbaşkanımın yanındayım, kimse beni ilgilendirmiyor. Ben cumhurbaşkanıma gönlümü vermişim. Sayın cumhurbaşkanımız halk adamıdır, halk adamı olduğu için ben başımın üzerinde taşıyorum.” diye konuştu.

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