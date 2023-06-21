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Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2023 - 16:52

 

Cesur paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündem olan ünlü isim Eda Taşpınar, bikinisini giymeden çıplak bir şekilde denize girdi. Taşpınar’ın düzgün fiziği beğenilirken, çıplaklığı eleştirildi. İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 1

Cesur paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündem olan ünlü isim Eda Taşpınar, bikinisini giymeden çıplak bir şekilde denize girdi.

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 2

Taşpınar’ın düzgün fiziği beğenilirken, çıplaklığı eleştirildi. İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 3

Geçtiğimiz aylarda Eda Taşpınar hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma açılmıştı. Daha sonra Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti.

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 4

Kendisini mental olarak yıpratan bu olaydan sonra soluğu tatilde alan Taşpınar, tanga giyip poz verdi. Üstüne bikinisini giymeyen ünlü isim, sosyal medyada olay oldu.

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 5

İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 6

Öte yandan Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 7

İşte Taşpınar’ın pozlarından bazıları…

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 8

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 9

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 10

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 11

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 12

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 13

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 14

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 15

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 16

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 17

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 18

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 19

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 20

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 21

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 22

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 23

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Eda Taşpınar'dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi - Sayfa 24

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