Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Bikinisini giymeden denize girdi

Cesur paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündem olan ünlü isim Eda Taşpınar, bikinisini giymeden çıplak bir şekilde denize girdi. Taşpınar’ın düzgün fiziği beğenilirken, çıplaklığı eleştirildi. İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

Cesur paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündem olan ünlü isim Eda Taşpınar, bikinisini giymeden çıplak bir şekilde denize girdi.

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Taşpınar’ın düzgün fiziği beğenilirken, çıplaklığı eleştirildi. İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

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Geçtiğimiz aylarda Eda Taşpınar hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma açılmıştı. Daha sonra Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti.

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Kendisini mental olarak yıpratan bu olaydan sonra soluğu tatilde alan Taşpınar, tanga giyip poz verdi. Üstüne bikinisini giymeyen ünlü isim, sosyal medyada olay oldu.

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İşte Eda Taşpınar’ın sosyal medyada olay olan o pozu…

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Öte yandan Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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İşte Taşpınar’ın pozlarından bazıları…

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