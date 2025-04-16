ŞAKİR PAŞA DİZİSİ SETİNDE YANGIN FACİASI

Büyükada’da çekimleri devam eden “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” adlı dizinin setinde bir kez daha yangın faciası yaşandı. Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konakta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekipleri uzun süren müdahale sonrası alevleri kontrol altına aldı.

ÜST KATTA BAŞLADI, GEÇ HABER VERİLDİ

Yangının ilk belirlemelere göre tarihi konağın üst katındaki bir odada başladığı öğrenildi. Bölge sakinleri, alevlerin kısa sürede büyümesinde yangın ihbarının gecikmesinin etkili olduğunu ifade etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, konak büyük çapta hasar gördü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Yangın sırasında sette bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenerek mi yoksa kalp krizi nedeniyle mi öldüğü, otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SETTE İKİNCİ KEZ YANGIN

Dizinin çekimlerinin yapıldığı bu tarihi konakta daha önce de yangın çıkmıştı. Bu, aynı sette çıkan ikinci yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınların tekrarlanması, set güvenliği ve tarihi yapıların korunmasıyla ilgili ihmalleri gündeme taşıdı. Yetkililer, olayın ardından yangın sebebine ilişkin teknik inceleme ve hasar tespiti başlattı.

TARİHİ KONAKTA AĞIR HASAR

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin atmosferine önemli katkı sağlayan tarihi konak, yangında büyük ölçüde zarar gördü. Yangının mimari yapıya verdiği hasarın boyutu henüz tam olarak belirlenemezken, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun da devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr