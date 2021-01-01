Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti
3 views
18 Kasım 2021 - 15:23

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti

Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, kasım ayının ortasında deniz keyfi yaptı. Ünlü model ve oyuncu, bikinili karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 1

Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 2

Model ve oyuncu, Antalya’da deniz keyfi yaptı.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 3

Instagram’da 515 bin takipçisi bulunan Demirel bazen ailesiyle, bazen de cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 4

Son olarak bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı  Instagram’dan paylaştı.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 5

‘Seksenler’ dizisiyle de kamera karşısına geçen oyuncunun, düzgün fiziği dikkat çekti.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 6

Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 7

 İki çocuğu bulunan oyuncu, pandeminin ilk döneminde sürekli değiştirdiği saç rengiyle dikkat çekiyordu.

Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti - Sayfa 8

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Demirel Instagram’da takipçileriyle sürekli etkileşim halinde.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece Ronay’dan 2 milyon liralık hediye!Ece Ronay’dan 2 milyon liralık hediye!
Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”
Defne Samyeli’den çarpıcı sözler! ‘Muhalifler beni bir günde harcadı…’Defne Samyeli’den çarpıcı sözler! ‘Muhalifler beni bir günde harcadı…’
Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..
Şeyma Subaşı’dan Arap Sevgiliyle Olay Pozlar: Dudak Dudağa PaylaştıŞeyma Subaşı’dan Arap Sevgiliyle Olay Pozlar: Dudak Dudağa Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya: “Seren Serengil herşeyi Gülben Ergen’e bağlıyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu endişe uyandırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Ronay’dan 2 milyon liralık hediye!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar 11’e Dayandı: MB’nin Kararı Ne Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marketlerde Karneyle Satış Dönemi: Yağ ve Şeker..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’den çarpıcı sözler! ‘Muhalifler beni bir günde harcadı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan Arap Sevgiliyle Olay Pozlar: Dudak Dudağa Paylaştı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !