Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti
Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, kasım ayının ortasında deniz keyfi yaptı. Ünlü model ve oyuncu, bikinili karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi.
Model ve oyuncu, Antalya’da deniz keyfi yaptı.
Instagram’da 515 bin takipçisi bulunan Demirel bazen ailesiyle, bazen de cesur pozlarıyla gündeme geliyor.
Son olarak bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
‘Seksenler’ dizisiyle de kamera karşısına geçen oyuncunun, düzgün fiziği dikkat çekti.
Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İki çocuğu bulunan oyuncu, pandeminin ilk döneminde sürekli değiştirdiği saç rengiyle dikkat çekiyordu.
Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Demirel Instagram’da takipçileriyle sürekli etkileşim halinde.