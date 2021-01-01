Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi! Bikinili pozları mest etti

İki çocuğu bulunan oyuncu, pandeminin ilk döneminde sürekli değiştirdiği saç rengiyle dikkat çekiyordu.

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Demirel Instagram’da takipçileriyle sürekli etkileşim halinde.