Tarım Kredi Kooperatifi market ve et fiyatları hakkında indirim açıklaması!

Tarım Kredi Kooperatifi market ve et fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında müjdeli haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı’yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız’ dedi. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatlarında ne zaman indirim olacak?

Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirime gidileceğini duyurdu. Henüz indirimin ne zaman uygulanacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

KIRMIZI ETTE İNDİRİM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Şehir hastaneleri kuruyoruz değil mi? Ankara’da 2. şehir hastanemizi de bir iki aya açıyoruz. Arkadan Kocaeli ve İzmir geliyor. Bunları iki üç ay içinde yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı’yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz’de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.

“30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK”

1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi var. Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.