MasterChef’te kazanan 10. isim dün gece belli oldu. Final turunda rekabetin devam ettiği MasterChef Türkiye’nin 11 Ağustos tarihli son bölümünde, 13 kişilik yarışmacı adayı, 2022 sezonunda MasterChef’in ana kadrosuna seçilebilmek için iki turda en kusursuz tabağı çıkarmak için mücadele verdi. Şeflerin kritik tadımının ardından final turunda günün en iyi tabaklarını yapan bir isim MasterChef Türkiye 2022’nin birincisi seçildi. Gecenin yemekleri ise panna cotta ve dana kıyma ile yaratıcı yemek oldu. Peki, MasterChef’te kim kazandı? İşte, MasterChef’in 10 yarışmacısı.

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro seçiminin final turu yarışmacı seçimi heyecanı devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te 11 Ağustos Perşembe akşamı yarışmacı adayları Danilo, Somer ve Mehmet Şef’in karşısında hünerlerini gösterdi. İlk aşamada panna cotta yemeğini başarılı yapan isimler Ege, Vural, Yağız, Erkan, Burak ve Ayşegül oldu. Yaratıcılık etabında ise rakiplerinden daha başarılı tabak çıkaran Yağız, MasterChef’in 10. yarışmacısı seçildi.

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

Final eleme turu heyecanının ikinci haftasında dün gece yarışmacı adayları iki aşamalı etapta mücadele verdi. Gecenin ilk etabında şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan panna cotta hazırlamalarını istedi. Süre sonunda değerlendirmelerin ardından ikinci tura yükselen 6 isim belirlendi.

Bu yarışmacılar Ege, Vural, Yağız, Erkan, Burak ve Ayşegül oldu. İkinci etapta ise şefler bu kez dana kıyma ile yaratıcı Yemek istedi. Bu turda da şefler tabakları hazırlamaları için yarışmacılara verdikleri süreyi duyurdu.

Süre sonunda uzun bir değerlendirme yapan şefler ikinci turun en başarılı tabağını yapan isimlerin Ege, Vural, Yağız olduğunu açıkladı. Gecenin birincisi ise Yağız seçildi. Böylece Yağız ana kadronun 10. yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro seçimleri için final turları geçtiğimiz hafta pazartesi günü başladı. İki haftadır devam eden mücadeleler ile MasterChef’in kadrosuna seçilen isimler şunlar oldu;

Metin,

Gamze,

Onur,

Çağatay,

Şeyma,

Melih,

Büşra,

Fatmanur,

Tayfun,

Yağız