İşsizlik Rakamları Açıklandı

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İşsizlik şubat ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranı ise şubatta bir önceki yıla göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ocak ayında yüzde 12,2 düzeyindeydi.

4,2 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 27’YE DAYANDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 43,4 oldu.

İKİ KİŞİDEN BİRİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,4’ü tarım, yüzde 20,8’i sanayi, yüzde 6,0’ı inşaat, yüzde 55,8’i ise hizmet sektöründe yer aldı.