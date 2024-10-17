Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı

Son zamanlarda ünlü gıda markalarının isimlerinin karıştığı gıda skandalları vatandaşların gündeminde. Pazarlanan ürünlerin içeriğinde öyle şeyler çıkıyor ki göz göre göre yurttaşa bugüne kadar neler yedirmişler dedirtiyor.

Gıda skandallarına her geçen gün yenisi eklenirken zeytinyağı kategorisinde de taklit ve hileli ürün satışı yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Peki zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte marka marka ifşa listesi…