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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı

Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2024 - 16:07
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Zeytinyağına kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı. Peki güncel listede hangi markalar var? Zeytinyağının içine ne karıştırılmış? Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte o markalar ve detaylar…

Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 1

Son zamanlarda ünlü gıda markalarının isimlerinin karıştığı gıda skandalları vatandaşların gündeminde. Pazarlanan ürünlerin içeriğinde öyle şeyler çıkıyor ki göz göre göre yurttaşa bugüne kadar neler yedirmişler dedirtiyor.

Gıda skandallarına her geçen gün yenisi eklenirken zeytinyağı kategorisinde de taklit ve hileli ürün satışı yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Peki zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte marka marka ifşa listesi…

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 2

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlerle mücadele kapsamında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehdit eden gıdaların listesini yayımlamaya başladı. Son yapılan testlerde zeytinyağlarının incelendiği ve içerisine yasaklı boyalar ile tohum yağlarının karıştırıldığının tespit edildiği açıklandı.

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 3

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Öncelikle etiket bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Gerçek zeytinyağı “sızma” veya “soğuk sıkım” olarak belirtilmelidir. Ayrıca üretim yeri ve hasat yılı gibi bilgilerin de doğru bir şekilde yer alması beklenir.

Fiziksel özelliklere bakarak da değerlendirme DE yapabilirsiniz. Gerçek zeytinyağının rengi genellikle yeşil veya altın sarısıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesini belirleyen önemli unsurlardır; zeytinyağı meyvemsi bir kokuya ve hafif acı bir tada sahip olmalıdır.

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 4

EVDE BASİT TESTLER YAPILABİLİR

Bunun yanı sıra buzdolabında gerçekleştirebileceğiniz basit bir testle zeytinyağının kalitesini kontrol edebilirsiniz. Gerçek zeytinyağı soğutulduğunda katılaşma eğilimindedir; eğer yağ buzdolabında katılaşmıyorsa sahte olabilir. Fiyat da bu noktada önemli bir belirleyicidir; çok düşük fiyatlı zeytinyağları genellikle kalitesiz veya sahte ürünlerdir. Bu yöntemlerle zeytinyağının kalitesini değerlendirmek mümkündür ancak daha sağlıklı ve kesin sonuçlar için laboratuvar testleri önerilir.

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 5

EKİM 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

ONAY TİCARET şirketinin sahibi Sabri Akın’ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın’a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam ettiği tespit edildi.

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 6

Taklit ve tağşiş gıda satışı yapan firmaların zeytinyağının içine tohum yağları karıştırdığı ortaya çıktı. Bakanlığın hazırladığı listede yer alan bilgilere göre sahtekarlık yapan zeytinyağı marka sahiplerinin hemen her ürüne tohum yağı ekledikleri tespit edildi. Zeytinyağı yerine vatandaşa tohum yağı ve benzeri taklit gıdalar yediren diğer firma isimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 7

İşte o liste ve markalar…

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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 13
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 14
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 15
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 16
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 17
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 18
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 19
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 20
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Tarım Bakanlığı ifşa etti: Zeytinyağı diye neler yemişiz! Marka marka açıklandı - Sayfa 21
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