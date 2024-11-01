Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Beyoğlu’ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı.
Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu da oradaydı. Talu kardeşler şeytan ve kara melek kostümleriyle partiye katıldı.
Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan iki kardeşe yorum yağdı.
“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”
1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamada kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:
“İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.”
1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Deren 27, Derin ise 20 yaşında.