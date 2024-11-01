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Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:06
Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu önceki akşam Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı.

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 1

Beyoğlu’ndaki bir otelde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde ünlü isimler de yer aldı.

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 2

Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu da oradaydı. Talu kardeşler şeytan ve kara melek kostümleriyle partiye katıldı.

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 3

Instagram hesaplarından fotoğraflarını yayınlayan iki kardeşe yorum yağdı.

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 4

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamada kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 5

“İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.”

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 6

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Deren 27, Derin ise 20 yaşında.

Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 7
Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 8
Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu - Sayfa 9
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