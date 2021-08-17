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Taliban Genel Af İlan Etti

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Taliban Genel Af İlan Etti
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17 Ağustos 2021 - 10:46
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10 gün gibi kısa bir sürede Afganistan’da kontrolü ele geçiren ve son olarak başkent Kabil’e giren Taliban, hükümet yetkilileri için ‘genel af’ ilan etti. Af ilanının yanı sıra Taliban tarafından işe geri dönme çağrısı da yapıldı.

Afganistan’da, mayıstan bu yana saldırılarını artırarak sürdüren Taliban ülkenin yönetimini tamamen ele geçirdi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, önceki gün son olarak başkent Kabil’e girdi.

BÜYÜK KAÇIŞ BAŞLADI

Taliban’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kontrolü sağlamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Afganlar ise ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti, havalanan uçakların önünde izdiham yarattı.

GENEL AF VE “İŞE DÖNÜN” ÇAĞRISI

Taliban’ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesi ile başlayan kaosta bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Aynı açıklamada ‘işe geri dönün’ çağrısına da yer verildi.

“RUTİN HAYATA TAM BİR GÜVENLE BAŞLAMALISINIZ”

Taliban’dan yapılan açıklamada, “Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız.” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRKİYE BİZİM İÇİN KARDEŞ ÜLKEDİR”

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan’da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz. Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz.”

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban genel af ilan etti
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