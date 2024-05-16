Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kendall Jenner son fotoğraflarıyla erotizmin sınırlarını zorladı

Kendall Jenner son fotoğraflarıyla erotizmin sınırlarını zorladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
16 Mayıs 2024 - 16:47
Kendall Jenner, Instagram’dan fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu.

Tüm dünyada yayımlanan realite şovuyla bir fenomen haline gelen Kendall Jenner yine bomba etkisi yarattı.

ekran-goruntusu-2024-05-15-155723.png

Aynı zamanda kreatif direktörlüğünü de yaptığı lüks bir giyim firmasının 2024 yaz çekimlerinde sere serpe pozlar verdi.

ekran-goruntusu-2024-05-15-155641.png

Kardashian/Jenner Ailesi’nin ikinci en genç üyesi olan 28 yaşındaki Jenner, fotoğrafları 294 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaşınca olanlar oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-15-155502.png

Genç model aynı zamanda Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu fotoğrafların çok daha fazlasının geleceğinin sinyallerini verdi.

ekran-goruntusu-2024-05-15-155704.png

Hayranları paylaşımın yorum kısmına yamaya doyamadı: “Rüyalarımdaki kız”, “Eğer tek bir Kardashian seçme şansım olsaydı muhtemelen seni seçerdim”, “En ateşli kız”, “Gördüğüm en erotik fotoğraflar”

ekran-goruntusu-2024-05-15-155604.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika.. Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezasıSon dakika.. Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladıÇin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı
Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararıSuudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararı
Erdoğan’dan o isimlere ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi! ‘Şatafat’ sözleri toplantıya damga vurdu…Erdoğan’dan o isimlere ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi! ‘Şatafat’ sözleri toplantıya damga vurdu…
Motokurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Vahşice öldürülmüştüMotokurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Vahşice öldürülmüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendall Jenner son fotoğraflarıyla erotizmin sınırlarını zorladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Flaş… Flaş… Selahattin Demirtaş’a 28 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika.. Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş, Özgür Özel’in siyaset tarzını ne kadar beğeniyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aziz Yıldırım’ın ‘viski’ itirafında çarpıcı detay! Ramazan ve kürsü detayı gündem oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’taki yangın faciasında yeni gelişme! 13 kişi hakkında soruşturma izni verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararı
SON DAKİKA HABERLERİ
Flaş… Flaş… Selahattin Demirtaş’a 28 yıl 6 ay hapis cezasıMayıs 16, 2024-4:36 pm
Son dakika.. Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezasıMayıs 16, 2024-4:35 pm
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya ile ortak hedeflerini açıkladıMayıs 16, 2024-4:20 pm
Suudi Arabistan’dan “hac vizesi” kararıMayıs 16, 2024-2:46 pm
Kaza yapan araç alev topuna döndüMayıs 16, 2024-9:42 am
Valilik duyurdu: 4 gün yasak!Mayıs 16, 2024-9:36 am
MSB’den o kişi ve şirket hakkında yasak kararı!Mayıs 16, 2024-9:34 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !