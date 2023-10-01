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Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor! İşte il il 1 Ekim hava durumu…

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor! İşte il il 1 Ekim hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2023 - 13:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, vatandaşların şiddetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, “Yağışların yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.” dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 1 Ekim Pazar hava durumu…

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