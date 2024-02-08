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Sosyal medya fenomeni Pucca’nın ev sahibi isyan etti: ’16 aydır kira ödemiyor’

Sosyal medya fenomeni Pucca’nın ev sahibi isyan etti: ’16 aydır kira ödemiyor’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 13:54

Sosyal medya fenomeni Pucca ismiyle bilinen Pınar Karagöz’ün ev sahibi isyan etti. Pucca’nın ev sahibi 16 aydır kira ödemediğini iddia etti. Öte yandan Pucca’nın oturduğu evin Nişantaşı’nda olduğu ve kiranın ise 10.500 olduğu ileri sürüldü.

Sık sık davalarla başı dertte olan sosyal medya fenomeni Pucca ismiyle bilinen Pınar Karagöz bu kez hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların sahibi ise Pucca’nın ev sahibi.

Pınar Karagöz’ün 16 aydır kira ödemediğini söyleyen ev sahibi bu iddiaları Twitter’da paylaştı.

Öte yandan Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı’nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023’te 10.500 olduğunu da sözlerine ekledi:

Ev sahibinin iddiaları şöyle:

“İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan @PuCCaa ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası.”

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