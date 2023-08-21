Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oldu

Galatasaray’ın kanat oyuncusu, Championship ekibi Leicester City’de kariyerini sürdürecek. İki kulüp transfer için anlaşmaya vardı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrosuna birçok önemli ismi katan Galatasaray’da takımdan ayrılan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Dün Olimpiu Morutan’ın Ankaragücü’ne transfer olduğunu açıklayan Galatasaray’dan bugün de Yunus Akgün açıklaması geldi. Yerli rotasyonundaki önemli isimlerden birisi olan Yunus Akgün, İngiltere Championship ekibi Leicester City’e zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak transfer oldu.
Leicester City, Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma bedeli için Galatasaray’a 10 milyon Euro ödeyecek.
Geçtiğimiz dönem Adana Demirspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından tekrar Galatasaray’a dönen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.