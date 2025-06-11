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SYDNEY SWEENEY’İN SABUNLARI TÜKENDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, sıra dışı bir pazarlama fikrine imza attı. Ünlü oyuncunun yıkandığı banyo suyundan üretilen sabunlar piyasaya sürüldü ve kısa sürede yok sattı. Sabunların ikinci el fiyatı 1.600 dolara (yaklaşık 63 bin TL) kadar yükseldi.

“Euphoria” dizisiyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu, Dr. Squatch adlı doğal içerikli erkek bakım ürünleri markasıyla birlikte dikkat çeken bir kampanya başlattı. Bizzat kendisinin yıkandığı banyo suyundan üretilen 5.000 adet sabun, özel sertifikalarıyla birlikte satışa çıkarıldı.

SYDNEY SWEENEY: “YA GÖRMEZDEN GELECEKTİM YA DA SABUN YAPACAKTIM”

Sabun projesi hakkında konuşan Sydney Sweeney, bu fikrin kendisine ait olduğunu belirtirken, “Hayranlarım banyo suyumdan sabun istemeye başladı. Benim de iki seçeneğim vardı: Ya görmezden gelecektim, ya da sabun yapacaktım. En güzel haliyle tuhaf bir durumdu,” dedi.

Sweeney ayrıca, bu projenin geleneksel erkek bakım ürünleri anlayışını kırmak ve daha doğal ürünlere yönlendirmek amacı taşıdığını da ifade etti. Bu özel sabunlar, kısa sürede tükendi ve yoğun talep nedeniyle ikinci el piyasasında yüksek fiyatlarla satılmaya başladı.

Talebi karşılayabilmek için oyuncu, günde birkaç kez banyo yapmaya başladığını da itiraf etti.

SYDNEY SWEENEY’İN SABUNLARI TÜKENDİ!
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