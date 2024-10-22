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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a “Fethullah Gülen” çıkışı: Eminim üzüntün derindir

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a “Fethullah Gülen” çıkışı: Eminim üzüntün derindir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 15:29
Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından X’ten “Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş” cümlesiyle başlayan bir paylaşım yaptı.

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