Survivor’da ünlü futbolcu bombası patladı! 4. eleme adayı belli oldu

‘BU SÖZ ÇOK YANLIŞ’

Hilmi Cem, “Sercan gerçekten o kadar akıllı birisi ki Mustafa Kemal’in oyunda psikolojisiyle oynadı. Sayısını da aldı, geldi. Ondan sonra yavaş yavaş yüklenmeye başladı. En sonunda da çıldırttı zaten çocuğu çünkü hiç bu stres kontrolünü kontrol edemiyor Mustafa Kemal. Takıma karşı bir tripli ama bu söz çok yanlış, ‘Siz beni yazdınız ben yarın çıkacağım kendi hakkımda dağlara taşlara atacağım kelimesi çok yanlış. Yapmaması lazım.” dedi.