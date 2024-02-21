Survivor’da ünlü futbolcu bombası patladı! 4. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star’da önceki bölümlerde birinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, Üçüncü eleme adayı Bozok olmuştu. Mustafa Kemal aday olduktan sonra başlayan Kırmızı takımdaki gerginlik devam ediyor. Mustafa Kemal ile Yunus Emre’nin tartışmasına Nagihan da katılınca ortalık karıştı. Nagihan ve Yunus Emre birbirlerine sert sözler söyledi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
SERCAN YILRIDIM KENDİNİ İFADE ETTİ
Sercan Yıldırım, Mustafa Kemal ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
Konsey çıkışı söylediği bir cümle var Nagihan’a karşı herkes duymadı. Bizim için savaşmak istemediğini takım için mücadele etmek istemediğini ikinci defa sergilemiş oldu. Dağa taşa atacağım dedi. Bu bana çok koydu. Zaten bir kere daha ilk ismi yazıldığında da oyun alanını terk etmişti.
MUSTAFA KEMAL YAŞADIKLARINI ANLATTI
Mustafa Kemal, “İkinci hafta oldu yine ne yaptık, ne ettik, takımı sırtladık biz yazıldık. Bu arkadaşların tabi saçma sapan bahaneleri var. Dün de konseyde dile getirdiler. Yani bahaneleri artık öyle oldu ki, biz Mustafa’yı neden yazdık; Mustafa işte nefes aldı, Mustafa su içti, yürüdü o yüzden yazdık gibi böyle komik bahaneler” ifadelerini kullandı.
‘BU SÖZ ÇOK YANLIŞ’
Hilmi Cem, “Sercan gerçekten o kadar akıllı birisi ki Mustafa Kemal’in oyunda psikolojisiyle oynadı. Sayısını da aldı, geldi. Ondan sonra yavaş yavaş yüklenmeye başladı. En sonunda da çıldırttı zaten çocuğu çünkü hiç bu stres kontrolünü kontrol edemiyor Mustafa Kemal. Takıma karşı bir tripli ama bu söz çok yanlış, ‘Siz beni yazdınız ben yarın çıkacağım kendi hakkımda dağlara taşlara atacağım kelimesi çok yanlış. Yapmaması lazım.” dedi.
‘BENİM İÇİN KABUSA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI’
Yunus Emre, Mustafa Kemal ile yaşadığı ‘Ne bakıyorsun‘ tartışmasını anlattı. Yunus Emre şu ifadeleri kullandı:
Denize doğru yürüyordum. Mustafa Kemal ormana doğru yürüyordu. Sonra biz bir göz göze geldik kendisiyle ardından arkasını dönüp tekrar baktı. Arkasını dönüp tekrar bakınca ben de baktım. ‘Ne bakıyorsun lan’ diye üstüme yürümeye başladı. Arayan belasını da bulur Mevlasını da. Kendimi tutamamaktan artık korkuyorum. Beni burada bulacak. Beni dışarıda arıyor ama burada bulacak. Az kaldı sabrımı çok tutuyorum. Bu adada yaşamak artık benim için kabusa dönüşmeye başladı.
NAGİHAN İLE YUNUS EMRE ARASINDA GERGİNLİK
Nagihan, “İnanılmaz derecede rahatsız edici bir bakışla böyle süzülerek kendisi 50 metre gitse bile kafa hiç gitmiyor. Böyle ateş eder gibi bir bakışı var. Ben bile rahatsız oluyorum, Mustafa Kemal nasıl rahatsız olmasın. Olay çıkarmak için yer arıyor.” dedi. Nagihan ile Yunus Emre adada konuşurken ikili arasında ‘huzuru kaçırma’ kavgası çıktı. İkili birbirini yarışmacıları tahrik ettiğini söyleyerek adanın huzurunu kaçırmakla suçladı. Nagihan, Yunus Emre’ye yedek olarak geldiğini memnun değilse eski takımına dönmesini söyledi.
RONALDİNHO SURVİVOR’A GELİYOR
Acun Ilıcalı gelmiş geçmiş en futbolculardan birisi olan, bir çok kişiye futbolu sevdiren Ronaldinho’nun Survivor All Star’a konuk olacağını açıkladı.
4.ELEME ADAYI
Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan konseyde en fazla Dora’nın ismi çıktı. Dora dördüncü eleme adayı oldu.