Kar İstanbul’a şubatta gelecek

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ocak sonunda Türkiye’nin yağışlı hava etkisine gireceğini şubat ayının başında da İstanbul’da kar yağışı beklendiğini söyledi.

2022’nin sonu ve şu sıralar içinden geçtiğimiz 2023’ün başı, dünya çapında küresel ısınmanın en derinden hissedildiği dönemlerden biri oldu.

Kışın ortasında olmamıza rağmen kar yağmak şöyle dursun sıcaklıklar yaz aylarını aratmadı.

Öyle ki yazlıklar dolaplardan yeniden çıktı.

Sonunda bu durum değişiyor ve nihayet kış geliyor.

Kış nihayet geliyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir konuya ilişkin Ensonhaber.com’a değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde yaşanan kuraklıklar ve baraj doluluklarındaki düşüklüğüe dikkat çeken Özdemir 5 aylık bir yağış açığı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda önümüzde yağış için şubat ve mart aylarının kaldığını belirten Özdemir, “Havalar soğumaya başladı. Verilere baktığımızda bir alçak basınç sistemi etkisine giriyoruz. Perşembe gününden itibaren yağışlar Ege Bölgesi’nden Marmara’dan giriş yaparak Anadolu’ya doğru yayılacak. Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar düşüp yağışlar başladığında, kar değil yağmur şeklinde olacak.” dedi.

Kar ocak sonunda iç bölgelerde görülecek

Anadolu’nun iç kesimlerinde ve yükseklerde kar yağışının bu ocak sonunda başlayacağını belirten Özdemir, “Ayın 27’sinden itibaren yağmurlar başlayacak. 30’una kadar devam edecek. İç bölgelerimizde, Bolu, Düzce Kastamonu, Ankara, Erzurum ve Van gibi yüksek kesimlerde kara dönüşecektir. Ama tabiiki Ege’de yağışlara karşı dikkatli olunmasında fayda var.” diye konuştu.

Şubatta İstanbul’a kar gelecek

İstanbul’da kar yağışı için ise şubat başını işaret eden Özdemir şunları söyledi:

“Şubat ayının ilk günlerinden itibaren sıcaklıklar 4-6 derecelere kadar düşecek. Biliyorsunuz 4-6 derecelerde kar yağışı görülebilir ama şubatın 1’ine kadar İstanbul’da sadece yağmur ihtimali var. Şubat ayının girişinden itibaren kar müjdesi verebilir. Kutuptaki soğukların deniz etkisi ile Karadeniz üzerinden gelme ihtimali yüksek. Yani karla karşılaşabileceğiz. Şubat başında İstanbul’a kar bekliyoruz. Bize Sibirya üzerinden gelen soğuk akmaya başlayacak. Bu da bize kar yağışı getirecektir. ”