Onur Baytan iddialı dönüyor

‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Onur Baytan, iddialı bir albümle

müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“O Ses Türkiye” programında çeyrek finale kaldıktan sonra oyunculukta da yeteneğini kanıtlayan

Onur Baytan, yeni başarılara imza atmaya kararlı… “Yeni Gelin” adlı dizide oynadıktan sonra yıldızı

parlayan ve “Meleklerin Aşkı” adlı yapımda da önemli rollerden birini canlandıran Onur Baytan, müzik

dünyasında kalıcı olmak için kolları sıvadı.

2017 yılında Feride Hilal Akın ile seslendirdiği “Ayrılık Zor” şarkısı 70 milyon dinlenerek büyük bir

rekora imza atan Baytan, sevenlerine yeni bir albüm müjdesi verdi. Küçük yaşlardan bu yana müzikle

yakından ilgilenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden

mezun olduktan sonra hem şarkı söyleyen hem de oyunculuk yapan Onur Baytan, oldukça iddialı.

Henüz çocuk yaşlarda katıldığı “Bir Şarkısın Sen” adlı yarışma ile ilk kez kameralar karşısına geçen ve

ardından da Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyesi olduğu “O Ses

Türkiye” ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı genç star, çok yakında bomba gibi bir albümle

sevenlerinin karşısında olacak.