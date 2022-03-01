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Onur Baytan iddialı dönüyor

Onur Baytan iddialı dönüyor
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07 Haziran 2022 - 16:07
‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Onur Baytan, iddialı bir albümle
müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
“O Ses Türkiye” programında çeyrek finale kaldıktan sonra oyunculukta da yeteneğini kanıtlayan
Onur Baytan, yeni başarılara imza atmaya kararlı… “Yeni Gelin” adlı dizide oynadıktan sonra yıldızı
parlayan ve “Meleklerin Aşkı” adlı yapımda da önemli rollerden birini canlandıran Onur Baytan, müzik
dünyasında kalıcı olmak için kolları sıvadı.
2017 yılında Feride Hilal Akın ile seslendirdiği “Ayrılık Zor” şarkısı 70 milyon dinlenerek büyük bir
rekora imza atan Baytan, sevenlerine yeni bir albüm müjdesi verdi. Küçük yaşlardan bu yana müzikle
yakından ilgilenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden
mezun olduktan sonra hem şarkı söyleyen hem de oyunculuk yapan Onur Baytan, oldukça iddialı.
Henüz çocuk yaşlarda katıldığı “Bir Şarkısın Sen” adlı yarışma ile ilk kez kameralar karşısına geçen ve
ardından da Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyesi olduğu “O Ses
Türkiye” ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı genç star, çok yakında bomba gibi bir albümle
sevenlerinin karşısında olacak.
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