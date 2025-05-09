MEHMET ALİ ERBİL’DEN NAFAKA İTİRAFI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir mekandan çıkarken yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Erbil, “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” diyerek gündeme oturdu.

Son dönemde özel yaşamıyla magazin dünyasında sıkça yer alan Mehmet Ali Erbil, bu kez nafaka açıklamasıyla konuşuluyor. Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik’in sahne aldığı geceye katılan Erbil, keyifli anların ardından gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOKTUR”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 67 yaşındaki şovmen, 29 yıldır aralıksız nafaka ödediğini belirtti. Erbil, bu durumu şu sözlerle dile getirdi:

“29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım. Bunun bir örneği daha olduğunu sanmıyorum.”

Erbil, açıklamasının devamında üç çocuğunun annelerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun için şu ifadeleri kullandı:

“Ama üç çocuğumun annelerine teşekkür ediyorum. Böylesine değerli evlatlar yetiştirdikleri için minnettarım.”

HEM ESPRİLİ HEM DUYGUSAL

Gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil’in yaptığı bu açıklama, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yıllardır devam eden nafaka ödemelerine dair yaptığı bu itiraf, kamuoyunun dikkatini çekerken, aynı zamanda Erbil’in aile hayatına dair samimi bir pencere açtı.