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Ünlü astrolog Michaela ödüllere doymuyor!

Ünlü astrolog Michaela ödüllere doymuyor!
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12 Ağustos 2022 - 13:54

Ünlü astrolog ve medyum olan Michaela Astro geçtiğimiz gece yılın en iyi uluslararası astroloğu ödülüne bir kez daha layık görüldü. Michaela ödülünü sunucu Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in elinden aldı.

Törenin kırmızı halı sunucusu da ünlü manken ve oyuncu Didem Aksu’ydu. Daha önceki törenlerde Ece Gürsel, Özlem Yıldız ve Tuğba Özay’da sunuculuk yapmıştı bu kervana Didem Aksu’da dahil oldu!

Sanat, iş ve cemiyet hayatından bir çok isimde ödüle layık gördüler! Ünlü medyum Michaela Astro ve Didem Aksu geceye şıklıklarıyla damga vurdular. Michaela Astro son günlerde sanat ve siyaset camiasında oldukça popüler.

Ünlüler randevu alabilmek için adeta sıraya giriyorlar bizden söylemesi dedikleri bir bir çıkan ünlü astroloğun kapısını çalmayan yok gibi!

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