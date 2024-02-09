Yeşilçam’ın efsane oyuncusunun kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in yıldızıymış

Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak, Severek Ayrılalım gibi önemli projelerde yer alan Yeşilçam’ın efsane ismi Belkıs Dilligil’in kızı da ünlü oyuncu çıktı…
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil, 1995 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak, Severek Ayrılalım gibi filmlerde rol alan usta oyuncunun kızı Çiçek Dilligil ise televizyon dizileriyle ünlenen bir isim oldu. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi dizilerde izleyiciyle buluşan Çiçek Dilligil, annesinin izinden giden bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969’da doğdu. Annesi Belkıs Dilligil ve babası Avni Dilligil de tiyatro ve sinema oyuncusuydu. Çiçek Dilligil, abisi Rahmi Dilligil ile birlikte sahne içinde büyüdü. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gören Çiçek Dilligil, profesyonel olarak Kent Oyuncuları’nda oyunculuğa başladı. Çiçek Dilligil, ilk olarak atv’de yayınlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla tanındı.
“Tiyatro eğitmenliği yapıyorum”
Çiçek Dilligil, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Yalan Dünya, İstanbul Sokakları, Aşkın Bedeli gibi dizilerde oynayan Çiçek Dilligil, seyircinin beğenisini kazandı. Çiçek Dilligil, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Eyüboğlu Koleji’nde tiyatro eğitmenliği yapıyor. Çiçek Dilligil, 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yaptı.
“Bora Öztoprak’la evliyim”
Çiçek Dilligil, 2004 yılında müzisyen ve oyuncu Bora Öztoprak’la evlendi. Çiftin bir oğlu ve bir kızı var. Çiçek Dilligil, sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Çiçek Dilligil, annesinin doğum günü ve ölüm yıl dönümünde de onun fotoğraflarını paylaşarak özlemini dile getiriyor. Çiçek Dilligil, annesinin güzelliği ve oyunculuğuyla Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olduğunu vurguluyor.