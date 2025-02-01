SURVIVOR TURABİ’DEN ŞAŞIRTAN ADIM: BÜYÜK YANGIN SONRASI YENİ KARAR!

SURVİVOR TURABİ’DEN ŞAŞIRTAN KARAR: POPSTAR OLUYOR!

Los Angeles’taki büyük patlamada tüm mal kayıplarını kaybeden Turabi Çamkıran , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yedilerini şaşırttı. Survivor’a geri dönmeyeceğini ünlü isim, müzik kariyerine adım attığını duyurdu. Yeni şarkısını paylaşan Turabi, “Popstar”ın gücünü duyurdu.

SURVIVOR ŞAMPİYONU ŞİMDİ MÜZİK DÜNYASINDA

Survivor’a üç kez katılan ve iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran , Ogeday Girişken ile paylaştığı rekorla yarışmaya adını yazdırdı. Son olarak Exatlon Almanya’da yarış ve sağlık sorunları nedeniyle yaşanan Turabi, Survivor 2025 için kendisine gelen yoğun taleplere rağmen sıradışı bir yön çizmeye karar verdi.

Sosyal medya hesabından beklenen bir paylaşım yapan Turabi, Survivor’a katılmayacağını açıklayarak, müzik sektöründe adım attığını ve “Popstar”ın geliştiğini duyurdu. Takipçileriyle yeni şarkısını paylaşan ünlü isim, satın alma kararıyla büyük ilgi uyandırdı.

Turabi’nin müzik dünyasındaki yeni yolculuğu merakla bekleniyor.