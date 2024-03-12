Survivor All Star’da benzeri görülmemiş ceza! Poyraz’ın işlediği suç ‘yok artık’ dedirtti

Survivor All Star’da her geçen gün daha da ilginç bir olaya tanık oluyoruz. Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediği Poyraz’ın işlediği suç belli oldu. Öte yandan Survivor’da eleme adayı belli oldu.
Survivor’ın yayınlanan son bölümünün ardından verilen fragmanda Acun Ilıcalı’nın Poyraz’a gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediğini görmüştük.
Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi’nde Poyraz’ın suçunu açıkladı!
Meğer Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çalmış!
Silahla korunan bir eve girerek içki, yiyecek, et vs çalan Poyraz’ın polise şikayet edilmesine Acun Ilıcalı engel olmuş.
Bu yaşananların ardından Poyraz 15 ödülden yararlanmama cezası aldı. Ancak daha sonra iş ortakları olmalarının etkisiyle ceza 10 ödüle düşürüldü.
Acun Ilıcalı’nın olaya dahil olanları sormasıyla Batuhan 2; Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman 3; Aysu 4 ödülden men cezası aldı.
POYRAZ KENDİNİ İFADE ETTİ
Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası Yiğit Poyraz şu ifadeleri kullandı:
Haklı çıkacağım birşey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu da hiç anlatmaya gerek yok. Sadece evde kimse yoktu. Bende boş bir ev olduğunu düşünüp, arkasından kilerine bakıp, belki konserveler bulurum diye girdim eve. Ne var ne yoksa da almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et, pirinç bir de peynir aldım. Ketçap, mayonez aldım. Onun dışında herhangi değerli bir şeye dokunmadım.
Bir de baharat vardı. Nasıl desem, son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Bu hastalığın verdiği zihinsel yorgunluğa, bir de 2,5 ayın verdiği bitkinlik gözümü kör etmiş durumdaydı adeta. Bunların hepsi birikince de böyle bir kural ihlali yaptım.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ CEZA
Yiğit Poyraz 15 ödülden mahrum kalma cezası aldı. Acun Ilıcalı arkadaşları da kabul ederse yaptıklarını cezasında indirime gidileceğini söyledi. Ogeday, Yaman, Yasin, Furkan, Batuhan el kaldırdı. Ilıcalı, Aysu’nun da yaşanan ihlale destek verdiğini ifade etti. Aysu dışında tüm kadınlar ve Hakan ihlale karışmadığını söyledi. Poyraz’ın cezası 10’a indi. Olaydan yararlanan yarışmacılara 3 ödül cezası verildi. Batuhan tamamından yararlanmadığı için 2 ödül cezası verildi. Aysu da 4 ödül cezası aldı.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Oyun esnasında Furkan’ın sinirlenmesiyle tansiyon yükseldi. Furkan, Atakan ve Yunus Emre’nin üstüne yürüdü, sakinleşmek için oyun alanından uzaklaşınca yarışma devam etti. Dokunulmazlık oyununu 12-11’lik skorla geriden gelerek kıl payı Mavi takım kazan
ELEME ADAYI
Kırmızı takımdan konseyde en fazla Gizem Memiç’in ismi çıktı. Gizem üçüncü eleme adayı oldu.