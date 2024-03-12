Survivor All Star’da benzeri görülmemiş ceza! Poyraz’ın işlediği suç ‘yok artık’ dedirtti

POYRAZ KENDİNİ İFADE ETTİ

Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası Yiğit Poyraz şu ifadeleri kullandı:

Haklı çıkacağım birşey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu da hiç anlatmaya gerek yok. Sadece evde kimse yoktu. Bende boş bir ev olduğunu düşünüp, arkasından kilerine bakıp, belki konserveler bulurum diye girdim eve. Ne var ne yoksa da almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et, pirinç bir de peynir aldım. Ketçap, mayonez aldım. Onun dışında herhangi değerli bir şeye dokunmadım.