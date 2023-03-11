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Ege Denizi’nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8!

Ege Denizi’nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8!
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11 Mart 2023 - 12:09
Ege Denizi’nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre 07.30’da Ege Denizi, 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sonrasında da saat 09.20’de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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