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Ünlü mankenden üvey annesine kara para aklama davası

Ünlü mankenden üvey annesine kara para aklama davası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Aralık 2023 - 17:15
Yasemin Kozanoğlu, 4 yıl önce vefat eden babasının malvarlığını yurtdışına kaçırdığı iddiasıyla üvey annesi Neslihan Kozanoğlu hakkında ‘kara para aklama’ suçundan şikâyetçi oldu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Hisarbank’ın eski sahibi iş insanı Ahmet Kozanoğlu’nun 2019 yılında vefat etmesi sonrası tüm mirasına üçüncü eşi Neslihan Kozanoğlu sahip çıkınca, aile arasında miras kavgası çıktı.

Ahmet Kozanoğlu’nun Ahu Tuğbay’dan olan kızı, manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu, babasına ait yüklü miktardaki malvarlığını yurtdışına aktardığı iddiasıyla üvey annesi Neslihan Kozanoğlu hakkında ‘kara para aklama’ suçundan şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, son derece varlıklı olan Ahmet Kozanoğlu’nun devlet tarafından el koyulan Hisarbank’ta 1.2 milyar dolar mevduat bulunmaktaydı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Neslihan Kozanoğlu’nun babasının üçüncü eşi olduğunu şikâyet dilekçesinde belirten Yasemin Kozanoğlu’nun avukatı Sinan Civriz, “Neslihan Kozanoğlu’nun kendi ailesinden gelen malvarlığı, şu anda yaşadığı hayata yetecek düzeyde değildir, olamaz. Ahmet Kozanoğlu, 1983’te İsviçre’de 12 adet şirket kurmuş ve bu şirketler adına kurulan hesaplara yaklaşık 25 milyon dolar para yatırılmıştır. Bunlara ek olarak Hollanda’da kurulan 4 özel amaçlı fona da 10 milyon dolar para aktarılmıştır. Ahmet Kozanoğlu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan banka hesaplarında da yüklü miktarda paraların olduğu bilinmektedir” açıklamasını yaptı.

Yasemin Kozanoğlu’nun avukatı, bu paraların 2000’li yıllarda Türkiye’ye aktarılarak üçüncü kişiler üzerine tescil edildiğini dava dilekçesinde anlattı:

DUBAİ VE HOLLANDA’DAKİ ŞİRKETLERE AKTARILDI

“Ahmet Kozanoğlu’nun vefatının ardından hukuka aykırı olarak gizlenen tüm bu varlıklar, eşi Neslihan Kozanoğlu’nun kontrolüne geçmiştir. Neslihan Kozanoğlu tarafından haksız ve hukuka aykırı şekilde Dubai ve Hollanda’da bulunan şirketler üzerine aktarılıp ‘kara para aklama’ faaliyeti yapılmıştır. Neslihan Kozanoğlu hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

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