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Suriye’ye yeni harekat sinyali! İşte olası hedefler…

Suriye’ye yeni harekat sinyali! İşte olası hedefler…
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24 Mayıs 2022 - 10:53

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik 5’inci harekatın sinyalini vermesi ile birlikte bölge hareketlendi. Peki Türkiye’nin yeni operasyonu Suriye’nin hangi bölgesine olacak? Özelikle terör örgütünün aktif olduğu Tel Rıfat ve Münbiç hedefler arasında olduğu konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni hareket mesajının ardından gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. Harekatın öncelikli hedefinin terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi olması bekleniyor. Özellikle teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar nedeniyle öne çıkıyor.

Erdoğan dün akşamki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Güney sınırlar boyunca güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları görüşeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

NTV yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Aslan harekatın ilk hedefinin terör örgütünün bölgeden uzaklaştırılması olduğunu söyleyerek ‘Bir tehdit var. Bu tehdit özellikle bölgede konuşlandırılmış unsurlarımızın can güvenliği bağlamında önemli bu tehdidin savuşturulması lazım. PKK, Fırat nehri doğusunda topraklandı şu anda. Bu topraklanmayı özellikle Türk hududunun ötesine itmek gerekir’ dedi.

‘RUSYA İLE OTURUP UZLAŞMAK GEREKİYOR’
Aslan, harekatın ikinci aşamasının ise Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için güvenli bölge oluşturulması olduğunu vurgulayarak “Ayn el Arab ile güneyi olsun veya Kamışlı olsun o 30 kilometrelik alan bir şekilde terörist unsurlardan temizlenirse bu bölgede daha önce meskûn olan Suriyelilerin bu bölgeye dönüşü hızlanır. Tel Rıfat bölgesi ve Münbiç’te bu konuda Rusya ile oturup uzlaşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Harekata ilişkin son kararların Perşembe günü yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ele alınacağı öğrenildi.

BUGÜNE KADAR SURİYE’YE 4 HAREKAT DÜZENLENDİ
Türkiye bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenledi. Bunların ilki 24 Ağustos 2016’da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatıydı. Harekâtta; Cerablus, El Bab ve Dabık DEAŞ kontrolünden kurtarılmıştı.

İkinci harekat olan Zeytin Dalı Harekatı ise 20 Ocak 2019’da gerçekleştirildi. Operasyon Afrin bölgesinde YPG/PKK terör örgütüne karşı düzenlendi. Harekatta; Afrin şehir merkezi teröristlerden temizlendi. Suriye’ye yönelik üçüncü harekat ise 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Barış Pınarı ismi verilen harekat ile Fırat’ın doğusunda bulunan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki teröristler hedef alındı.

Harekatın ardından Türkiye ABD ile Ankara Mutabakatı Rusya ile de Soçi mutabakatı imzaladı. Mutabakatlarla Münbiç ve Tel Rıfat’taki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Suriye’ye yönelik son harekat ise Bahar Kalkanı harekatıydı. 27 Şubat 2020’de gerçekleştirilen harekatın amacı Suriye rejiminin bölgede genişlemesinin engellenmesi ve göç hareketlerinin önüne geçilmesiydi. 3 bin 473 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği harekatta Suriye rejiminin bölgedeki ilerlemesi durduruldu ve İdlib’deki sivillerin güvenliği sağlandı.

 

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