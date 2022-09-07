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Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanya Özdağ’ı çileden çıkardı: “Canınız cehenneme”

Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanya Özdağ’ı çileden çıkardı: “Canınız cehenneme”
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07 Eylül 2022 - 14:50
Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Kendileri aleyhinde açıklama yapan siyasilerin tutuklanması çağrısında bulunan aksi durumda 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelilerin başlattıkları kampanyayı sert sözlerle eleştiren Özdağ, “Canınız cehenneme. Ülkemizi de bizi de tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı.

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