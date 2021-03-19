Suriye’den Kilis’e 2 Roket Atıldı

Kilis’te Eski Beşevler Mahallesi’ndeki boş alana ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

“Suriye’den atıldığı belirlenen roketler Kilis’te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.”