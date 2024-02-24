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Süperstar Ajda Pekkan’ın bilet fiyatları şoke etti

Süperstar Ajda Pekkan’ın bilet fiyatları şoke etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Şubat 2024 - 19:34

Süperstar Ajda Pekkan ilk kez bir stadyumda konser verecek. Fakat Pekkan’ı dinlemeye gitmek isteyenler hatrı sayılır bir rakamı gözden çıkarmak zorunda…

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