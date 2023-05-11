Süper Lig’in en değerlisi Galatasaraylı Zaniolo oldu, Ferdi Kadıoğlu takipte

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en değerli futbolcular listesini güncelledi.

Elde edilen veriler CIES’in araştırma ekibi tarafından son 10 yılda tamamlanan yaklaşık 5 bin transferden geliştirilen istatistiksel bir modelle tahmini olarak değerlendirildi.

Araştırmada 74 ligde mücadele eden bin 229 kulübün en değerli futbolcusu baz alındı.

Manchester City’den Erling Haaland ile Real Madrid’den Vinicius Junior, listede zirveyi paylaştı.

Süper Lig’de ise Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ilk sıraya yerleşirken Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ise İtalyan “yıldızı” takip etti.

Haaland ve Junior zirveyi paylaştı, Mbappe altıncı sırada

Sezon başında transfer olduğu Manchester City ile başarılı bir dönem geçiren Erling Haaland, değerine de değer katıyor.

Premier Lig’de 35, Şampiyonlar Ligi’nde 12 kez olmak üzere 54 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki Haaland, tahmini 200 milyon euro değerle listenin ilk sırasında.

Haaland’ın kadro değeri içerisindeki payı ise yüzde 16 olarak oranlanıyor.

Norveçli golcünün ardından en değerli ikinci oyuncu ise Real Madrid’in 22 yaşındaki Brezliyalısı Vinicius Junior oldu.

Takım kadro değerinin yüzde 19’unu üstlenen 200 milyon euro değerindeki Junior’un attığı gol sayısı 23’e, asist sayısı ise 21’e ulaştı.

Kürsünün üçüncü basamağına 150 milyon euro olarak değerlenen Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho çıktı.

Takım değer ağırlığının yüzde 28’ine sahip olan Büyük Britanyalı futbolcu, bu sezon 13 gol, 7 asist üretti.

Barcelona’dan Pedri, Bayern Münih’ten Jamal Musiala ve PSG’den Kylian Mbappe, bu üçlüyü takip ediyor.

Mbappe, 2022 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çekmiş ve raporlarda 200 milyon euroun üzerinde değerlendirilmişti.

Galatasaraylı yıldızı Ferdi Kadıoğlu takip ediyor

Süper Lig’de 18 takımın baz alındığı en değerli oyuncular listesinde lider Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo zirvede yer aldı.

Ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservisle Roma’dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, CIES’in raporunda tahmini 20 milyon euro olarak değerlendirildi.

Zaniolo’nun kadrodaki değer ağırlığı yüzde 20 olarak hesaplandı.

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Galatasaray’la 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez sahaya çıkan Zaniolo, 3 gol, 1 asist üretti.

Zaniolo’yu sıralamada Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu takip ediyor.

15 milyon euro tahmini değer biçilen Kadıoğlu’nun değerinin kadrodaki ağırlığı yüzde 11.

Bu sezon 43 kez sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu takımına 3’er gol ve asistlik katkı sundu.

Süper Lig sıralamasının üçüncü sırasında 5 milyon euro tahmini değeriyle takımının en pahalı ismi konumundaki Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır yer aldı. Çakır’ın değerinin kadrodaki ağırlığı yüzde 12.

5’er milyon euro değerle sıralanan diğer oyuncular ise Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile Antalyaspor’dan Haji Wright oldu. Amir’in kadro değerindeki ağırlığı yüzde 11, Wright’ın ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.