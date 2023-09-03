The Beatles’ın üyesi John Lennon’ın yıllardır kayıp olan saati bulundu

John Lennon’a 1980’deki suikasttan kısa bir süre önce eşi Yoko Ono tarafından hediye edilen Patek Philippe marka saati, yıllar sonra Cenevre’de bulundu.
SAATİ ŞOFÖRÜN ÇALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Bloomberg’in haberine göre, saat şu anda, saati bir Alman müzayede evinden satın alan İtalyan bir koleksiyoncunun avukatlarınında. Ono, saati Lennon’a 40. yaş günü için vermişti ve Japon sanatçının eski şoförünün, saati yıllar önce çaldığından şüpheleniliyor.
Patek Philippe saat, Ono ve kimliği açıklanmayan saat koleksiyoncusu arasında yıllar süren ve ancak basına yeni yansıyan hukuki mücadelesinin merkezinde. Bu Haziran ayında Cenevre’de bir mahkeme, Ono’nun saatin gerçek sahibi olduğuna karar verdi.
DÜNYANIN EN PAHALI SAATLERİNDEN BİRİ
Kayıp kol saati uzun süredir koleksiyonerler için hazine olarak görülüyor ve dünyanın en değerli saatlerinden biri olarak niteleniyor.
Mahkeme kararında Lennon ve Ono’nun isimleri belirtilmese de biyografik ayrıntılar onları açıkça tanımlıyor. Davada kadının uyruğundan bahsediliyor ve adamın 40 yaşına girdikten iki ay sonra evinin önünde suikasta kurban gittiği belirtiliyor. Belgelerde ayrıca saatin üzerinde çiftin “bir süre ayrı kaldıktan sonra birlikte bestelediği” bir şarkıya gönderme yapan bir gravürden de bahsediliyor.
Bloomberg’e konuşan The Art of Watch Collecting kitabının yazarı Marc Montagne, “Bu, şüphesiz saat dünyasının bulmayı umduğu en çok aranan saatlerden biri” dedi.
Mahkeme belgelerine göre, 2014 yılında bir Cenevre şirketi, Hong Kong’da yaşayan İtalyan bir saat koleksiyoncusu tarafından 600.000 İsviçre Frangı (672.000 $) karşılığında satın alınan saatin değerlemesini belirlemek için Ono ile temasa geçti.
Ono’nun Patek üzerinde hak iddia etti ve saati geri almak için hukuki mücadele başlattı. Belgelere göre koleksiyoncu, Ono’nun saatin çalındığını bildirmediğini ve yaşadığı New York eyaletindeki yasaların gerektirdiği şekilde hırsızlıktan sonraki üç yıl içinde harekete geçmediğini savundu.
Ono’nun avukatları, mahkeme dosyasına göre saatin değerinin 4 milyon frank, yani 4,5 milyon dolar olabileceğini söyledi. Ancak uzmanlar, şarkıcının müzik ve kültür tarihindeki yeri dikkate alındığında saatin çok daha değerli olabileceğini öne sürüyor.