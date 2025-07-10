Sultanlar’dan Hollanda’ya Net Galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde karşılaştığı Hollanda’yı adeta sahadan sildi. Maçı 3-0’lık net bir skorla kazanan Filenin Sultanları, finallere yükselerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Mücadeleye hızlı başlayan milliler, ilk seti 25-19 kazanarak üstünlüğünü hissettirdi. İkinci sette savunma ve hücumda kusursuz oynayan Türkiye, rakibine sadece 16 sayı verdi. Son sette de kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, 25-21’lik skorla maçı noktaladı.

Karşılaşmada Ebrar Karakurt, 21 sayıyla yıldızlaşırken; Melissa Vargas da hücumdaki etkili performansıyla göz doldurdu. Takımın kolektif oyun anlayışı ve yüksek enerjisi, galibiyetin en büyük belirleyicilerinden biri oldu. Hollanda karşısında hata yapmayan milliler, oyun disiplini ve blok savunmasıyla da rakibe göz açtırmadı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, turnuvadaki 9. maçında 8. galibiyetine ulaştı ve puanını 22’ye çıkararak 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan final etabına kalmayı garantiledi. Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerine üst üste yedinci kez katılma başarısı gösterdi.

Milliler üçüncü hafta maçlarına 11 Temmuz Cuma günü oynayacakları Çekya karşılaşmasıyla devam edecek. Türkiye, bu maçta da galip gelerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.