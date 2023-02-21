ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Altın alım satım işlemi yapacaklar fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altında şu sıralar düşüş yaşanıyor. Gram altın şu dakikalarda 1.115 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesiyle birlikte ons altında düşüş gerçekleşmişti. Aynı dakikalarda ons altın da 1837 dolardan işlem görüyor. İşte 21 Şubat anlık ve canlı tüm altın fiyatları