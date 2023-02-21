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ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
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21 Şubat 2023 - 9:45

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Altın alım satım işlemi yapacaklar fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altında şu sıralar düşüş yaşanıyor. Gram altın şu dakikalarda 1.115 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesiyle birlikte ons altında düşüş gerçekleşmişti. Aynı dakikalarda ons altın da 1837 dolardan işlem görüyor. İşte 21 Şubat anlık ve canlı tüm altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum… Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Gram altın haftaya yükselişle başladı. Ancak ikinci işlem gününde düşüş yaşanıyor. Gram altın güne 1.115 liradan başladı. Çeyrek altın da şu dakikalarda 1859 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2023

ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2023

 

  • ALTIN (TL/GR)

  • 1.114,62
  • 1.114,86
  • -0,18%
  • 08:18

  • 22 Ayar Bilezik

  • 1.038,12
  • 1.047,31
  • -0,18%
  • 08:18

  • Altın (ONS)

  • 1.837,54
  • 1.837,82
  • -0,19%
  • 08:33

  • Altın ($/kg)

  • 58.794,00
  • 58.803,00
  • -0,19%
  • 08:18

  • Altın (Euro/kg)

  • 62.758,00
  • 62.768,00
  • -0,19%
  • 08:18

  • Cumhuriyet Altını

  • 7.409,00
  • 7.474,00
  • -0,16%
  • 08:18

  • Yarım Altın

  • 3.716,00
  • 3.752,00
  • -0,16%
  • 08:19

  • Çeyrek Altın

  • 1.858,00
  • 1.876,00
  • -0,16%
  • 08:18

  • Reşat Altını

  • 7.441,47
  • 7.506,95
  • 0,28%
  • 08:18

  • Kulplu Reşat Altını

  • 7.443,69
  • 7.509,20
  • 0,31%
  • 08:18

  • 22 Ayar Altın TL/Gr

  • 1.035,22
  • 1.101,93
  • -0,16%
  • 08:18

  • 18 Ayar Altın TL/Gr

  • 813,67
  • 813,85
  • -0,18%
  • 08:18

  • 14 Ayar Altın TL/Gr

  • 628,35
  • 755,76
  • -0,15%
  • 08:19

  • Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • 18.348,88
  • 18.635,24
  • 0,00%
  • 17:03

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • 37.168,96
  • 37.879,88
  • 0,52%
  • 17:03

  • Gremse Altın

  • 18.355,04
  • 18.767,76
  • 0,52%
  • 17:03

  • Ata Altın

  • 7.571,45
  • 7.759,63
  • 0,52%
  • 17:03

  • Tam Altın

  • 7.339,55
  • 7.481,63
  • 0,49%
  • 17:03

  • Külçe Altın ($)

  • 59.530,00
  • 59.550,00
  • 0,29%
  • 17:05

 

ALTIN FİYAT TAKİP EKRANI

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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