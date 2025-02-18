ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE SİBİL ÇETİNKAYA AYRILDI!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya’nın ilişkisi sona erdi. Çift, kesintilerle ilgili ilk kez açıklama yaparak, kararlarının arka planında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Son günlerdeki ilişkilerin bittiği haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Şükrü Özyıldız’dan İlk Açıklama

Şükrü Özyıldız, ilişkilerin sona erdiğini doğrularken, bu süreçte ilerleme olduğunu ve faaliyete yeni bir yön vermek üzere geri döndüğünü belirtti. Kolombiya’daki seyahatiyle ilgili duygusal bir paylaşımdan sonra, “Evet, doğru duydunuz. Sibel ile olan ilişkimizi sonlandırdık. Kolombiya’dan döndüm ve yeni bir başlangıç ​​yapmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Sibil Çetinkaya’nın Duygusal Mesajı

Fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medyada yaptığı konuşmalarla ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı. Çetinkaya, “Herkese ederim, bu süreçte oradasınız. Bu karar onun iki tarafı için de en iyisi. Zamana odaklanacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim” dedi.

Çetinkaya, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, geçmişteki güzel anlarla birlikte ayrıntıları ayırdıklarını ve gelecekte birbirleriyle saygı duyarak hayatlarına devam edeceklerini belirtti.

Çiftin Ayrılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın ayrılığı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin yedileri, ayrılık haberlerine üzülürken, ona iki isme de destek mesajları gönderdi. Çetinkaya’nın takipçileri, cesaretine hayran olduğunu belirterek, “Sana her zaman destek verdiklerini” paylaştı.

Bu ayrılıklar, özellikle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Çetinkaya için dikkat çekerken, Şükrü Özyıldız’ın da durumu sakinlikle karşıladığı gözlendi.

Ayrılık Kararının Arka Planı Ne?

Sonlanma arızalarının sebepleri hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılması durumunda, çiftin zaman zaman basına yansıyan farklı yaşam tarzları ve mesleki dağılımları, ayrı sebeplerin arasında yer alabilirsiniz. Hem Şükrü Özyıldız’ın oyunculuk kariyerindeki yoğun tempo hem de Sibil Çetinkaya’nın sosyal medya fenomenliği ve kişisel projeleri, çiftin ilişkilerini zorlamış olabilir.

Ayrılık Sonrası Ne Olacak?

Çiftin ayrılmasının ardından onun iki ismin de kariyerlerine odaklanarak yeni projelere yönelmesi bekleniyor. Şükrü Özyıldız, son dönemlerdeki başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekerken, Sibil Çetinkaya sosyal medyada güçlü bir etkileşim gücüne sahip.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/